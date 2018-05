Weite Blicke, kurze Wege

Wer in den Häusern der Familie Porten zu Gast ist, genießt herrliche Aussichten vom hochgelegenen Höchenschwand aus über den Südschwarzwald. Aber so weit der Blick ist, so nahe liegt alles, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen: der Ortskern mit seinen kleinen und großen Läden, der malerische Kurpark, zahlreiche Wellnessangebote, das bunte Veranstaltungsprogramm, die Tourist-Information und unsere Gastronomiebetriebe. So werden Ihre Erkundungstouren nicht zu Wanderungen – außer Sie möchten es!